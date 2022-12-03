



В Китае - первая с 2015 года смерть от птичьего гриппа

38-летняя женщина из Циньчжоу на юго-востоке Китая скончалась после заражения штаммом птичьего гриппа H5N1.



Это первая смерть от данного штамма птичьего гриппа в Китае с 2015 года, сообщает Jerusalem post.



Симптомы у женщины появились 22 сентября, а 18 октября она скончалась.



Отмечается, что смерть была зафиксирована на фоне того, что крупнейшая из когда-либо зарегистрированных вспышек птичьего гриппа продолжает распространяться по всему миру, в основном в Европе и Северной Америке. Преобладающим штаммом во вспышках является H5N1.