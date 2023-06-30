



В Китае на автобус обрушился грунт и камни: есть погибшие

Шесть человек погибли и девять получили травмы в результате вызванного длительными ливнями падения почвы и камней на проезжающий по дороге автобус. Случай произошел на юго-западе Китая вблизи города Чунцин, сообщает Xinhua.



Отмечается, что автобус, перевозивший 19 пассажиров, проезжал по дороге под холмом, когда его накрыла масса грунта и камней, внезапно оторвавшихся от склона и сдвинувшихся вниз.



Спасательная операция завершилась, правоохранители расследуют инцидент и исследуют потенциальные опасности, чтобы предотвратить подобные трагедии.



На юге Китая продолжаются почти непрерывные сильные дожди, из-за которых возросла угроза наводнений в местных реках и сдвиг грунта.



