Новости » Происшествия
В Китае на автобус обрушился грунт и камни: есть погибшие
30.06.2023 19:50 Ирина Демьянова

В Китае на автобус обрушился грунт и камни: есть погибшие

Шесть человек погибли и девять получили травмы в результате вызванного длительными ливнями падения почвы и камней на проезжающий по дороге автобус. Случай произошел на юго-западе Китая вблизи города Чунцин, сообщает Xinhua.
 
Отмечается, что автобус, перевозивший 19 пассажиров, проезжал по дороге под холмом, когда его накрыла масса грунта и камней, внезапно оторвавшихся от склона и сдвинувшихся вниз.
 
Спасательная операция завершилась, правоохранители расследуют инцидент и исследуют потенциальные опасности, чтобы предотвратить подобные трагедии.
 
На юге Китая продолжаются почти непрерывные сильные дожди, из-за которых возросла угроза наводнений в местных реках и сдвиг грунта.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы