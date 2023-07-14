



В Китае казнили воспитательницу детского сада

Бывшая воспитательница детского сада была казнена в Китае на этой неделе после того, как четыре года назад один ребенок умер, а 24 других пострадали, из-за отравления их каши нитритом натрия, сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.



39-летняя Ван Юнь безуспешно обжаловала приговор, первоначально вынесенный в сентябре 2020 года народным судом промежуточной инстанции города Цзяоцзо провинции Хэнань.



В четверг тот же суд проверил личность Ван, сопроводил ее на место казни и исполнил смертный приговор, говорится в заявлении суда, сообщают СМИ.



Отмечается. что в марте 2019 года Ван купила немного нитрита натрия после спора с другим воспитателем. На следующее утро в детском саду она добавила немного химического соединения в детскую кашу, указали в суде.



В январе 2020 года один из детей умер от полиорганной недостаточности, вызванной отравлением. По сообщениям китайских СМИ, еще два десятка пострадали

