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В Канаде 20 страусов сбежали из вольеров и бегали по городу от полиции
07.05.2023 05:31 Наталья Богинская

В Канаде 20 страусов сбежали из вольеров и бегали по городу от полиции

В Табере, Канада, 20 страусов скрылись из загона. Полицейские на служебных машинах пытались поймать беглецов.

У местного жителя населенного пункта Табер из вольера сбежало 20 страусов. 

Полицейские на служебных машинах отправились в погоню за беглецами. 

Очевидцы записали происходящее на камеры мобильных телефонов. На кадрах заметно, как сотрудники правоохранительных органов хватают птицу за верхнюю часть шеи, чтобы страус не клюнул того, кто его ловит. 

Однако, птицы оказались более ловкими и скорыми, поэтому полицейским удалось отловить лишь часть беглецов.

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