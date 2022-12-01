



В Йокнеаме пассажир избил водителя автобуса во время движения

Около недели назад полиция арестовала жителя Йокнеама (28 лет) по подозрению в нападении на водителя городского автобуса во время поездки - с риском для жизни других пассажиров.



Полицейское расследование показало, что во время поездки подозреваемый попросил водителя автобуса выйти на въездном перекрестке города - в месте, где нет остановки для высадки пассажиров.



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(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/80LoL6vaJh — כאן חדשות (@kann_news) December 1, 2022

Водитель, как утверждается, объяснил пассажиру, что ему не разрешается останавливаться посреди дороги. В ответ подозреваемый закричал и вышел из себя, а когда водитель не остановил автобус даже в этот момент - подошел к нему и ударил по лицу. Водитель продолжил движение до ближайшей станции, отделался синяками, и в результате нападения ему потребовалась медицинская помощь.После сообщения об этом инциденте полиция через несколько часов установила местонахождение подозреваемого, который известен полиции по предыдущим правонарушениям. Молодой человек напал на полицейских, и был арестован."Только чудом инцидент не закончился катастрофой", - объяснил полицейский офицер Ихаб Хаддад. По его словам, "нападение произошло во время поездки, в которой было много пассажиров. Водитель мог потерять контроль над автобусом. Помимо того, что он ударил водителя, нападавший подверг опасности жизни пассажиров, а также других людей, которые в это время находились на дороге."