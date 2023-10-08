



В Израиле погиб гражданин Франции

В Израиле в результате атаки ХАМАСа погиб гражданин Франции.



Информацию об этом подтвердил представитель министерства иностранных дел в Париже, получив соответствующие данные от израильской полиции.



Все больше появляется информации о гибели иностранцев в результате террористической атаки ХАМАСа. Ранее стало известно, что среди погибших есть двое граждан Украины.



Помимо прочего, среди жертв числятся погибли два тайца и камбоджийский студент. Также погиб израильский военный, родившийся в Лондоне.