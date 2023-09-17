



В Италии истребитель упал на автомобиль: погиб ребенок – видео

В итальянском городе Турин разбился истребитель Aermacchi MB-339-PAN, участвовавший в подготовке к авиашоу. Самолет упал на проезжающий по трассе автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщает новостной сайт Lastampa.



Погибла 5-летняя девочка, а ее 12-летний брат получил серьезные ожоги. Отец и мать тоже ранены.



Как пишет La Stampa , самолет входил в пилотажную группу Frecce Tricolori Военно-воздушных сил Италии.



Пилот перед падением успел катапультироваться. По его словам, возможной причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель самолета. Сам пилот госпитализирован с травмами. Продолжается расследование.