



В Испании подтвердили: российский пилот Кузьминов мертв

Сотрудники полиции в Испании подтвердили информацию о том, что изрешеченное пулями тело, которое было найдено ранее, принадлежит российскому пилоту Максиму Кузьминову.



Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на два источника в правоохранительных органах страны.



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По словам полицейских, тело со множеством пулевых отверстий нашли в прибрежном городе Вильяхойоса неделю назад. Как пояснили в Гражданской гвардии Испании, опознание было осложнено тем, что найденные на месте убийства документы принадлежали 33-летнему украинцу. Власти в Испании позже объявили, что удостоверение могло быть поддельным.



Представитель Главного управления разведки Украины Андрей также заявил газете, что может подтвердить факт смерти Кузьминова.



Спецоперация "Синица"



Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8. Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию, в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова. Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.



Похищенный вертолет передали украинским защитникам.