



В Иране вынесли первый смертный приговор участнику протестов

Суд в Иране вынес свой первый смертный приговор участнику протестов, которые вспыхнули по всей стране после смерти девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.



Об этом сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, это "первое известное применение смертной казни властями, пытающимися подавить протесты".



Иранского протестующего приговорили к смерти за "поджог правительственного здания, нарушения общественного порядка, собрания и заговора с целью совершения преступления против национальной безопасности".



Кроме этого, пятеро других подсудимых, ни один из которых не назван, были приговорены к пяти-десяти годам лишения свободы за "сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности, а также за нарушение общественного спокойствия и порядка".