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В Иране казнен еще один участник акций протестов
24.11.2023 16:26 Алина Груднева

В Иране казнен еще один участник акций протестов

В Иране казнен еще один участник антиправительственных акций протестов.

Об этом сообщает Персидская служба ВВС со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что тайно казнен 21-+летний Милад Зохреванд. Это произошло 23 ноября в тюрьме города Хамадан.

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Правозащитники Hengaw подтвердили информацию о казни молодого демонстранта. Он стал уже восьмым человеком, к которому применена высшая мера наказания. Молодому человека власти отказали в предоставлении адвоката. 

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