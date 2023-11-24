



В Иране казнен еще один участник акций протестов

В Иране казнен еще один участник антиправительственных акций протестов.



Об этом сообщает Персидская служба ВВС со ссылкой на осведомленные источники.



Уточняется, что тайно казнен 21-+летний Милад Зохреванд. Это произошло 23 ноября в тюрьме города Хамадан.



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