В Иране казнен еще один участник акций протестов
В Иране казнен еще один участник антиправительственных акций протестов.
Об этом сообщает Персидская служба ВВС со ссылкой на осведомленные источники.
Уточняется, что тайно казнен 21-+летний Милад Зохреванд. Это произошло 23 ноября в тюрьме города Хамадан.
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