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В Иране фестиваль огня завершился жертвами и ранеными
13.03.2024 11:36 Алина Груднева

В Иране фестиваль огня завершился жертвами и ранеными

В Иране прошел традиционный фестиваль огня Чахаршанбе-Сури, который завершился трагично.

Из-за несоблюдения техники безопасности, погибли как минимум 14 человек.

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По словам местных властей, ранения получили еще порядка 3250 человек. По факту произошедшего начато расследование.
 

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