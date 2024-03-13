



В Иране фестиваль огня завершился жертвами и ранеными

В Иране прошел традиционный фестиваль огня Чахаршанбе-Сури, который завершился трагично.



Из-за несоблюдения техники безопасности, погибли как минимум 14 человек.



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По словам местных властей, ранения получили еще порядка 3250 человек. По факту произошедшего начато расследование.



سوزاندن طناب دار در جشن #چهارشنبه‌سوری

به امید سوزاندن همه‌ی چوبه ها و طناب‌های دار

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ pic.twitter.com/m37qdfICHF — Alex Kennedy (@therealmindman) March 13, 2024