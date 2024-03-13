В Иране фестиваль огня завершился жертвами и ранеными
В Иране прошел традиционный фестиваль огня Чахаршанбе-Сури, который завершился трагично.
Из-за несоблюдения техники безопасности, погибли как минимум 14 человек.
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По словам местных властей, ранения получили еще порядка 3250 человек. По факту произошедшего начато расследование.
سوزاندن طناب دار در جشن #چهارشنبهسوری— Alex Kennedy (@therealmindman) March 13, 2024
به امید سوزاندن همهی چوبه ها و طنابهای دار
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ pic.twitter.com/m37qdfICHF
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال رقص و پایکوبی شهروندان در جشن چهارشنبهسوری در خیابانهای شیراز را نشان میدهد pic.twitter.com/ARCcEFfdcR— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 13, 2024