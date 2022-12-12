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В Иране демонстранты сожгли бюро по разработке беспилотников и ракет
12.12.2022 18:20 Аркадий Бочаровский

В Иране демонстранты сожгли бюро по разработке беспилотников и ракет

В центральном Иране демонстранты сожгли ведущее в стране бюро по разработке дронов и ракет. Этой ночью толпа атаковала Исфаханский технологический университет. Главной целью как раз стал научный центр, где создаются современные виды иранских вооружений, в том числе беспилотники.

дожгли помещение, где располагалось бюро, в результате пожара погибли несколько сотрудников и множество документов, которые касаются создания дронов.
Власти полагают, что атака была целенаправленной. 
 

 

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