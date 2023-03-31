



В Индии человек впервые заразился смертельным для деревьев грибком

В Калькутте человек впервые заразился грибком Chondrostereum purpureum, который поражает растения. Об этом пишет Science Direct.



61-летний миколог обратился к врачам с жалобами на усталость, боль в горле, кашель и затрудненное глотание. Эти симптомы беспокоили его на протяжении трех месяцев. В течение длительного времени ученый работал с разлагающимся материалом и грибами в рамках своей научной деятельности.



Компьютерная томография выявила абсцесс в трахее пациента. Врачи направили образцы гноя на анализ в лабораторию и выяснили, что мужчина заразился грибком вида Chondrostereum purpureum. Это первый в мире зарегистрированный случай заражения человека этим грибком.



Пациент прошел терапию противогрибковыми препаратами и вылечился без осложнений.



Chondrostereum purpureum поражает деревья и вызывает у них болезнь под названием “серебряный лист”.