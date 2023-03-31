В Индии человек впервые заразился смертельным для деревьев грибком
В Калькутте человек впервые заразился грибком Chondrostereum purpureum, который поражает растения. Об этом пишет Science Direct.
61-летний миколог обратился к врачам с жалобами на усталость, боль в горле, кашель и затрудненное глотание. Эти симптомы беспокоили его на протяжении трех месяцев. В течение длительного времени ученый работал с разлагающимся материалом и грибами в рамках своей научной деятельности.
Компьютерная томография выявила абсцесс в трахее пациента. Врачи направили образцы гноя на анализ в лабораторию и выяснили, что мужчина заразился грибком вида Chondrostereum purpureum. Это первый в мире зарегистрированный случай заражения человека этим грибком.
Пациент прошел терапию противогрибковыми препаратами и вылечился без осложнений.
Chondrostereum purpureum поражает деревья и вызывает у них болезнь под названием “серебряный лист”.
“Болезнь прогрессирует и часто приводит к летальному исходу. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем, споры попадают на свежую заболонь – наружный, менее плотный слой древесины, лежащий непосредственно под корой. По этой причине обрезку растений лучше проводить летом, когда вероятность присутствия спор наименьшая”, — отмечает Science Direct.