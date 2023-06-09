



В ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане

Исламское государство в пятницу взяло на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана, говорится в заявлении группировки боевиков.



По словам официальных лиц, в результате взрыва в мечети на севере Афганистана в четверг погибли по меньшей мере 11 человек во время похорон заместителя губернатора провинции Бадахшан, убитого два дня назад.



Еще 30 человек получили ранения.



Заместитель губернатора Бадахшана погиб 6 мая - его авто взорвал террорист-смертник. Во время нападения погиб еще один человек и шестеро получили ранения.



Ответственность за взрыв во вторник также взяло на себя "Исламское государство".



