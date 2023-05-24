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В Иерусалиме разоблачена сеть, занимавшаяся контрабандой наркотиков
24.05.2023 17:10 Алина Груднева

В Иерусалиме разоблачена сеть, занимавшаяся контрабандой наркотиков

В Иерусалиме разоблачили сеть, занимавшуюся контрабандой наркотиков из-за границы в огромных масштабах.

Тайное расследование прокуратура вела в течение последних месяцев.

Израильтяне и испанцы намеревались приобрести за границей и ввезти в Израиль кокаин и другие виды опасных наркотиков на десятки миллионов шекелей. Следствие установило личности причастных лиц, заинтересованных в закупке, ввозе и распространении наркотиков в стране.

В итоге, были арестованы восемь подозреваемых в ввозе и торговле наркотиками, а также в сговоре с целью совершения преступления.

Шестеро подозреваемых - жители Восточного Иерусалима. Самому старшему из них - за 70 лет. Еще двое арестованных - граждане Испании в возрасте 40 лет.

 

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