



В Иерусалиме разоблачена сеть, занимавшаяся контрабандой наркотиков

В Иерусалиме разоблачили сеть, занимавшуюся контрабандой наркотиков из-за границы в огромных масштабах.



Тайное расследование прокуратура вела в течение последних месяцев.



Израильтяне и испанцы намеревались приобрести за границей и ввезти в Израиль кокаин и другие виды опасных наркотиков на десятки миллионов шекелей. Следствие установило личности причастных лиц, заинтересованных в закупке, ввозе и распространении наркотиков в стране.



В итоге, были арестованы восемь подозреваемых в ввозе и торговле наркотиками, а также в сговоре с целью совершения преступления.



Шестеро подозреваемых - жители Восточного Иерусалима. Самому старшему из них - за 70 лет. Еще двое арестованных - граждане Испании в возрасте 40 лет.



