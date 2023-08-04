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В Грузии сошел оползень: увеличилось число жертв
04.08.2023 13:53 Алина Груднева

В Грузии сошел оползень: увеличилось число жертв

Спасатели нашли тела семи погибших в результате оползня, который сошел на территории грузинского курорта Шови в горном регионе Рача.

Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Из зоны бедствия эвакуированы свыше 200 человек. 35 человек считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

Для поиска людей задействованы 400 спасателей и сотрудники МВД, а также два вертолета и кинологи. Более того, к операции привлекут военных. 7 августа объявлен день траура.

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