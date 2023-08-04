



В Грузии сошел оползень: увеличилось число жертв

Спасатели нашли тела семи погибших в результате оползня, который сошел на территории грузинского курорта Шови в горном регионе Рача.



Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.



Из зоны бедствия эвакуированы свыше 200 человек. 35 человек считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.



Для поиска людей задействованы 400 спасателей и сотрудники МВД, а также два вертолета и кинологи. Более того, к операции привлекут военных. 7 августа объявлен день траура.