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На грузинском курорте произошел оползень: есть погибшие и пропавшие без вести
04.08.2023 11:55 Ирина Демьянова

На грузинском курорте произошел оползень: есть погибшие и пропавшие без вести

В Грузии на высокогорном курорте Шови в регионе Рача в четверг, 3 августа, произошел оползень. Известно о шести погибших, более 50 человек пропали без вести. Об этом заявил представитель администрации правительства по связям с регионами Мераб Гамкрелидзе, информирует Новости Грузия.

Отмечается, что оползень практически уничтожил все туристические объекты на курорте Шови в западной Грузии и повредил инфраструктуру, оторвав курорт от внешнего мира.

По словам Гамкрелидзе, около 140 человек были вывезены из опасной зоны на вертолетах, однако 50 считаются пропавшими без вести. Среди них есть дети. Ведутся поисковые работы.

Еще 152-м лицам спасатели помогли добраться до безопасного места, они снабжены пищей, водой до эвакуации в город Воны.

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