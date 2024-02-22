В Германии ученик напал на одноклассников с ножом
В немецком городе Вупперталь ученик напал на сверстников в средней школе.
По предварительным данным, ножевые ранения получили четыре ученика.
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На место происшествия прибыл спецназ. Нападавшего арестовали. В настоящее время устанавливаются его мотивы.
Школьник, устроивший резню, тоже получил ранение. Несколько учеников находятся в тяжелом состоянии.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2024
4 students stabbed at a high school in Wuppertal, Germany pic.twitter.com/fig1GtqcTX