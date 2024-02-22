



В Германии ученик напал на одноклассников с ножом

В немецком городе Вупперталь ученик напал на сверстников в средней школе.



По предварительным данным, ножевые ранения получили четыре ученика.



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На место происшествия прибыл спецназ. Нападавшего арестовали. В настоящее время устанавливаются его мотивы.



Школьник, устроивший резню, тоже получил ранение. Несколько учеников находятся в тяжелом состоянии.