Новости » Происшествия
В Германии ученик напал на одноклассников с ножом
22.02.2024 18:42 Алина Груднева

В Германии ученик напал на одноклассников с ножом

В немецком городе Вупперталь ученик напал на сверстников в средней школе.

По предварительным данным, ножевые ранения получили четыре ученика.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

На место происшествия прибыл спецназ. Нападавшего арестовали. В настоящее время устанавливаются его мотивы.

Школьник, устроивший резню, тоже получил ранение. Несколько учеников находятся в тяжелом состоянии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы