



В Германии число жертв наводнения возросло до пяти

В Германии из-за наводнения число погибших возросло до пяти человек.



По данным информационного агентства АР, 4 июня в Баварии из затонувшего автомобиля изъяли тело погибшей женщины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным полиции, ее нашли в городке Маркт Реттенбах. Транспортное средство ушло под воду.



По версии следствия, машина съехала с дороги в поле. После этого женщина позвонила в службу спасения, предупредив, что ее автомобиль уходит под воду.