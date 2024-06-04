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В Германии число жертв наводнения возросло до пяти
04.06.2024 16:58 Алина Груднева

В Германии число жертв наводнения возросло до пяти

В Германии из-за наводнения число погибших возросло до пяти человек.

По данным информационного агентства АР, 4 июня в Баварии из затонувшего автомобиля изъяли тело погибшей женщины.

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По данным полиции, ее нашли в городке Маркт Реттенбах. Транспортное средство ушло под воду. 

По версии следствия, машина съехала с дороги в поле. После этого женщина позвонила в службу спасения, предупредив, что ее автомобиль уходит под воду.

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