Новости » Происшествия
В Фурейдис протестуют против насилия в арабском секторе
14.07.2023 16:46 Алина Груднева

В Фурейдис протестуют против насилия в арабском секторе

Днем, 14 июля, в Фурейдис началась акция протеста против насилия в арабском секторе.

Перекресток на въезде в город перекрыт, полиция регулирует движение транспорта в этом районе.

На акция протеста против насилия вышли около 200 человек. Это произошло после того, как за двое суток были убиты шесть человек.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы