В Фурейдис протестуют против насилия в арабском секторе
Днем, 14 июля, в Фурейдис началась акция протеста против насилия в арабском секторе.
Перекресток на въезде в город перекрыт, полиция регулирует движение транспорта в этом районе.
На акция протеста против насилия вышли около 200 человек. Это произошло после того, как за двое суток были убиты шесть человек.
مفرق الفريديس pic.twitter.com/PMdxrUXrKe— احمد فلسطيني 🇵🇸 (@RTOgK3G8suNPFx1) July 14, 2023
اغلاق مفرق #الفريديس في اعقاب المظاهرة ▪︎בעקבות ההפגנה,חסימת צומת פורידיס! pic.twitter.com/4oOHn7FAOT— |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) July 14, 2023