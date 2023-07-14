



В Фурейдис протестуют против насилия в арабском секторе

Днем, 14 июля, в Фурейдис началась акция протеста против насилия в арабском секторе.



Перекресток на въезде в город перекрыт, полиция регулирует движение транспорта в этом районе.



На акция протеста против насилия вышли около 200 человек. Это произошло после того, как за двое суток были убиты шесть человек.

