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Шестое убийство за 2 дня: Мужчина застрелен в окрестностях Хайфы
14.07.2023 07:13 Ирина Демьянова

Шестое убийство за 2 дня: Мужчина застрелен в окрестностях Хайфы

В четверг вечером в арабском городе Фурейдис, расположенном к югу от Хайфы, был застрелен 25-летний мужчина.

Жертва была идентифицирована в ивритоязычных СМИ как Алаа Мери, помощник главы местного совета Фурейдиса.

Мери был застрелен возле зала для мероприятий в городе и с критическими травмами доставлен в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере. Он умер в больнице.

Полиция заявила, что начала расследование убийства в четверг вечером, которое стало шестым убийством в арабской общине менее чем за 48 часов.
Ранее в четверг мужчина был застрелен в центральном районе города Тира. По сообщению израильской полиции, 25-летний Самар Насер скончался на месте происшествия.

Смерть Насера добавилась к четырем другим  убийствам, произошедшим рано утром в среду.

В результате убийств с начала года число членов арабской общины, погибших в результате насильственных преступлений, достигло 123 человек. Всего за 2022 год было 116.
 
 

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