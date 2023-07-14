



Шестое убийство за 2 дня: Мужчина застрелен в окрестностях Хайфы

В четверг вечером в арабском городе Фурейдис, расположенном к югу от Хайфы, был застрелен 25-летний мужчина.



Жертва была идентифицирована в ивритоязычных СМИ как Алаа Мери, помощник главы местного совета Фурейдиса.



Мери был застрелен возле зала для мероприятий в городе и с критическими травмами доставлен в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере. Он умер в больнице.



Полиция заявила, что начала расследование убийства в четверг вечером, которое стало шестым убийством в арабской общине менее чем за 48 часов.

Ранее в четверг мужчина был застрелен в центральном районе города Тира. По сообщению израильской полиции, 25-летний Самар Насер скончался на месте происшествия.



Смерть Насера добавилась к четырем другим убийствам, произошедшим рано утром в среду.



В результате убийств с начала года число членов арабской общины, погибших в результате насильственных преступлений, достигло 123 человек. Всего за 2022 год было 116.



