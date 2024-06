В Ереване возле здания парламента начались столкновения

Днем, 12 июня, возле здания армянского парламента в Ереване стартовала очередная акция протеста.



В этом районе стянуто огромное количество силовиков.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Очередной антиправительственный митинг возле парламента стартовал в 15:00.



В сети уже сообщают о первых стычках между демонстрантами и полицией. По предварительным данным, участники акции протеста пытались прорвать оцепление.

The situation on Proshyan street right now. According to the Srbazan, citing unconfirmed reports, up to 100 protesters were arrested from this location pic.twitter.com/0sCJRiytrv

The police are trying to force the protesters away from the intersection of Baghramyan Ave. – Demirchyan St. near the #Armenia|n Parliament. They are hitting people with batons.#protests #Tavush #Pashinyan pic.twitter.com/OSFYUvVF3i