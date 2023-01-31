



В Джакарте сожгли шведский флаг из-за скандала с Турцией в НАТО

Протестующие собрались у посольства Швеции в столице Индонезии Джакарте, в понедельник, чтобы выступить против сожжения Корана крайне правым датским политиком.



Расмус Палудан уничтожил священную книгу мусульман в Стокгольме в начале января возле посольства Турции.



Сожжение и другие протесты привели к серьезному дипломатическому конфликту между Швецией и Турцией.



Швеция нуждается в одобрении Турции для вступления в НАТО, что сейчас находится под угрозой.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что его страна может одобрить заявку Финляндии, но не Швеции.



Другие антишведские протесты также прошли в Пакистане, Ираке, Иране, Афганистане и Ливане в этом месяце.



Посольство Швеции в Джакарте заявило, что поджог не отражает мнение правительства.

