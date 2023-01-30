



Швеция будет в шоке: Эрдоган намерен удивить решением в отношении НАТО

Скандал с сожжением Корана у турецкого посольства в Швеции набирает обороты. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал принять шокирующее Стокгольм решение.Об этом турецкий лидер заявил во время встречи с молодежью. Турция и Венгрия – единственные члены НАТО, до сих пор не ратифицировавшие протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс, без этого расширение НАТО невозможно. Поэтому Реджеп Эрдоган обещает шокирующее Стокгольм решение.



“Швеция будет шокирована, когда это произойдет”, – заявил Эрдоган.



В отношении Финляндии президент Турции сказал, что в случае необходимости Анкара может дать другой ответ по Финляндии, если она не повторит тех же ошибок, как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. Ожидается, что Турция готова ратифицировать договор о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Также турецкий президент сообщил, что передал Швеции список из 120 имен. Предположительно, речь идет членов курдских организаций, на выдаче которых настаивает Анкара.



Швеция и Финляндия после начала полномасштабного российского вторжения в Украину начали совместный процесс вступления в НАТО. Однако после того, как на акции протеста под турецким посольством Расмус Палудан сжег Коран, процесс вступления Швеции в Альянс приостановился. Поэтому в Финляндии задумываются о том, чтобы продолжать процедуру вступления отдельно.



Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в комментарии Bloomberg подчеркнул, что Хельсинки до сих пор убеждены в том, что вступление двух стран должно состояться одновременно.



“До сих пор неясно, насколько Финляндия изменит свой подход. Остается позиция относительно одновременного вступления двух стран в НАТО с учетом соображений безопасности”, – заявил Хаависто.



Хельсинки верит в общий путь Финляндии и Швеции во вступлении в НАТО, однако вариант отдельной интеграции также рассматривают