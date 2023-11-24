



Полиция Ирландии: "В Дублине орудует группировка с крайне правой идеологией"

Комиссар полиции Дублина Дрю Харрис обвинил в беспорядках этой ночи “сумасшедшую, хулиганскую группировку, движимую крайне правой идеологией”, а министр юстиции Хелен Макинти призвала к спокойствию и заявила, что “бандитский и манипулятивный элемент” использовал предыдущий инцидент, чтобы “сеять хаос”.



Напомним, что вчера в Дублине мужчина с ножом напал на людей. В результате инцидента серьезно пострадала пятилетняя девочка и 30-летняя женщина. Еще двое детей получили менее серьезные травмы. Преступник был задержан людьми. Как позже выяснилось, мужчина оказался натурализованным гражданином. Офицеры полиции заявили, что “больше никого не ищут”. И после этого Дублин “вспыхнул”.

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Примерно в шесть вечера в городе начались настоящие погромы. Группы людей стали грабить магазины и поджигать автомобили. По ходу столкновения хулиганов с полицией, производились аресты. Одним из лозунгов, прозвучавших во время этой ночи был: “Жизнь ирландцев имеет значение”

