



В центре Стамбула зарезали российского туриста

Туриста из России зарезали в Стамбуле из-за того, что мужчина отказался отдавать свой телефон, сообщает Telegram-канал Mash.



У россиянина пытались отобрать телефон, при сопротивлении ему нанесли ножевое ранение в сердце.



Генконсульство России находится в контакте с турецкой полицией, которая осуществляет поиск нападавшего.



По данным Mash, погибший россиянин - 40-летний Вячеслав Нечипорчук. На него напали 4 вымагателя. Двое из них задержаны, двоих еще разыскивают.

