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В центре Стамбула зарезали российского туриста
13.06.2023 06:22 Ирина Демьянова

В центре Стамбула зарезали российского туриста

Туриста из России зарезали в Стамбуле из-за того, что мужчина отказался отдавать свой телефон, сообщает Telegram-канал Mash. 

У россиянина пытались отобрать телефон, при сопротивлении ему нанесли ножевое ранение в сердце.

Генконсульство России находится в контакте с турецкой полицией, которая осуществляет поиск нападавшего.

По данным Mash, погибший россиянин - 40-летний Вячеслав Нечипорчук. На него напали 4 вымагателя. Двое из них задержаны, двоих еще разыскивают.
 

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