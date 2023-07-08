



В центре Парижа запретили протест против насилия со стороны полиции

В субботу, 8 июля, сотни демонстрантов в Париже бросили вызов правоохранительным органам, выйдя на акцию протеста против насилия со стороны полиции.



Об этом сообщает Reuters.



Полиция разогнала толпу. Управление полиции Парижа запретило проводить демонстрацию, сославшись на "напряженную обстановку" во Франции через неделю после беспорядков, вызванных убийством подростка.



"Мы все еще пользуемся свободой слова во Франции, но свобода на проведение собраний находится под угрозой", — прокомментировал медработник Феликс Буварель, который пришел на демонстрацию.



Запрет на проведение мероприятия он назвал "шокирующим". Также демонстрацию запретили проводить в городе Лиль.