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ХАМАС планировал создать базу в Турции для атак на Израиль
14.05.2024 16:22 MIGnews.com

ХАМАС планировал создать базу в Турции для атак на Израиль

ХАМАС планировал создать в Турции “подразделение безопасности”, которое станет основой для координации и проведения террористических операций против израильских объектов в соседних странах, в том числе входящих в альянс НАТО.

Об этом сообщила вчера британская Times, основываясь на “секретных документах, которые ЦАХАЛ захватил в Газа” и попал в руки редактора.

Документ, напечатанный под заголовком “Создание базы в Турции”, был обнаружен в доме Хамзы Абу-Шанаба, руководителя штаба лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, и подробно описывает попытки Израиля обуздать деятельность ХАМАС в Газе за прошедшие десять дней.

После этого, согласно документу, “нет другого выбора, кроме как приложить значительные усилия по созданию военных ячеек”.
 

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