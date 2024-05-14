



ХАМАС планировал создать базу в Турции для атак на Израиль

ХАМАС планировал создать в Турции “подразделение безопасности”, которое станет основой для координации и проведения террористических операций против израильских объектов в соседних странах, в том числе входящих в альянс НАТО.



Об этом сообщила вчера британская Times, основываясь на “секретных документах, которые ЦАХАЛ захватил в Газа” и попал в руки редактора.



Документ, напечатанный под заголовком “Создание базы в Турции”, был обнаружен в доме Хамзы Абу-Шанаба, руководителя штаба лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, и подробно описывает попытки Израиля обуздать деятельность ХАМАС в Газе за прошедшие десять дней.



После этого, согласно документу, “нет другого выбора, кроме как приложить значительные усилия по созданию военных ячеек”.

