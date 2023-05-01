



В Брянской области РФ сошел с рельсов и загорелся состав с нефтепродуктами - СМИ

В российской Брянской области сегодня сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший нефтепродукты. По предварительной информации, это произошло из-за подрыва железной дороги, сообщает российский Telegram-канал Baza.



"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно незадолго до крушения поезда произошел подрыв железной дороги", - говорится в сообщении.



По данным Telegram-канала, 7-8 вагонов перевернулись на бок и загорелись. На месте находятся экстренные службы.