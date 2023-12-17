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В Белгородской области объявили о стрелковом бое на границе с Украиной
17.12.2023 14:02 Алина Груднева

В Белгородской области объявили о стрелковом бое на границе с Украиной

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о стрелковом бое между украинскими и российскими военными на границе.

По его словам, больше всего от этого страдает село Теребрено Краснояружского района.

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"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - сказал он.

Гладков также заявил, что в нескольких селах области повреждены линии электропередач и нет света.

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