В Белгородской области объявили о стрелковом бое на границе с Украиной
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил о стрелковом бое между украинскими и российскими военными на границе.
По его словам, больше всего от этого страдает село Теребрено Краснояружского района.
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"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - сказал он.
Гладков также заявил, что в нескольких селах области повреждены линии электропередач и нет света.