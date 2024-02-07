



В Белгороде объявлена ракетная опасность: есть попадание в завод

Днем, 7 февраля, в российском Белгороде сработал сигнал воздушной тревоги.



По данным российских СМИ, после того, как в городе была объявлена ракетная опасность, прогремели взрывы.



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По предварительной информации, зафиксировано попадание в местный завод ЖБК-1. На объекте производятся стройматериалы.



Уточняется, что попадание пришлось по котельной и цеху металлоизделий. Информация о пострадавших и жертвах не раскрывается.

