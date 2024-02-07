В Белгороде объявлена ракетная опасность: есть попадание в завод
Днем, 7 февраля, в российском Белгороде сработал сигнал воздушной тревоги.
По данным российских СМИ, после того, как в городе была объявлена ракетная опасность, прогремели взрывы.
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По предварительной информации, зафиксировано попадание в местный завод ЖБК-1. На объекте производятся стройматериалы.
Уточняется, что попадание пришлось по котельной и цеху металлоизделий. Информация о пострадавших и жертвах не раскрывается.
Белгород 💥 pic.twitter.com/K346Vj61Ea— AS74🇱🇹🇺🇦 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) February 7, 2024
Белгород— hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) February 7, 2024
Кацапня пише: " ракета попала в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий." pic.twitter.com/WVzHb27Tn4