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В Беларуси женщина назвала Лукашенко "козлом" и угодила в колонию
03.11.2022 20:12 Ольга Белозерова

В Беларуси женщина назвала Лукашенко "козлом" и угодила в колонию

В Беларуси женщина угодила в колонию за оскорбление президента страны Александра Лукашенко.

В правозащитной организации "Вясна" сообщили подробности дела. 

Осужденная Людмила Самак была задержана19 сентября 2021 года, когда она ехала в инфекционную больницу лечиться от туберкулеза.
На вокзале в Молодечно она сидела на скамейке и пила алкоголь. К ней подошли сотрудники милиции и она закричала, что "Лукашенко - козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".

Инцидент был зафиксирован с помощью видеозаписи.

Как утверждается, обвинение требовало два года лишения свободы в колонии общего режима. В итоге ее приговорили к году колонии общего режима. 

 

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