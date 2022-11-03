



В Беларуси женщина назвала Лукашенко "козлом" и угодила в колонию

В Беларуси женщина угодила в колонию за оскорбление президента страны Александра Лукашенко.



В правозащитной организации "Вясна" сообщили подробности дела.



Осужденная Людмила Самак была задержана19 сентября 2021 года, когда она ехала в инфекционную больницу лечиться от туберкулеза.

На вокзале в Молодечно она сидела на скамейке и пила алкоголь. К ней подошли сотрудники милиции и она закричала, что "Лукашенко - козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".



Инцидент был зафиксирован с помощью видеозаписи.



Как утверждается, обвинение требовало два года лишения свободы в колонии общего режима. В итоге ее приговорили к году колонии общего режима.



