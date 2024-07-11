



В Австрии запретили отстреливать волков

Суд ЕС запретил в Австрии отстреливать волков, нападающих на домашний скот.



Таким образом, была удовлетворена позиция австрийских зоозащитных и экологических организаций.



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В 2023 году было выдано временное разрешение на убийство волка, загрызшего два десятка овец. Недавно активисты подали в суд Тироля ходатайство, чтобы оспорить отступление от директивы, которое противоречит защищенному статусу этих хищников в стране.



"Отступление от этого запрета для предотвращения экономического ущерба может быть предоставлено только в том случае, если популяция волков имеет благоприятный природоохранный статус, чего нельзя сказать об Австрии", – сказали в суде.