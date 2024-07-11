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В Австрии запретили отстреливать волков
11.07.2024 23:28 Алина Груднева

В Австрии запретили отстреливать волков

Суд ЕС запретил в Австрии отстреливать волков, нападающих на домашний скот.

Таким образом, была удовлетворена позиция австрийских зоозащитных и экологических организаций.

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В 2023 году было выдано временное разрешение на убийство волка, загрызшего два десятка овец. Недавно активисты подали в суд Тироля ходатайство, чтобы оспорить отступление от директивы, которое противоречит защищенному статусу этих хищников в стране.

"Отступление от этого запрета для предотвращения экономического ущерба может быть предоставлено только в том случае, если популяция волков имеет благоприятный природоохранный статус, чего нельзя сказать об Австрии", – сказали в суде.

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