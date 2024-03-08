



В аэропорт Кишинева стянули силовиков

В аэропорт Кишинева стянули огромное количество силовиков в ожидании прибытия главы гагаузской автономии Евгении Гуцул.



Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.



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Уточняется, что возле аэропорта и в самом здании собралось много ее сторонников. Обстановка пока что оценивается как "спокойная".



Самолет с Гуцул прибудет из Стамбула в ближайшее время. Накануне лидер молдавской оппозиционной партии Шор сообщил, что в Кишиневе готовят ее арест после того, как она вернется со Всемирного форума молодежи в Сочи.

