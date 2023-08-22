



В 12 городах Италии объявлен максимальный уровень опасности из-за жары

Министерство здравоохранения Италии объявило о самом высоком – “красном” – уровне опасности связанном с погодными условиями в 12 городах страны, включая Рим.



Причиной этого решения стала аномальная жара, вызванная африканским антициклоном “Нерон”, который привел к резкому повышению температуры воздуха на Апеннинском полуострове.



Города, находящиеся под уровнем красной опасности, включают Болонью, Больцано, Брешию, Верону, Латину, Палермо, Перуджу, Риети, Турин, Флоренцию и Фрозиноне.



Метеорологи предупреждают, что в Риме и Флоренции температура воздуха может подняться до +38 °C. Эти значения могут установить новые рекорды для августа.



В связи с этой сильной жарой власти советуют жителям и туристам соблюдать меры предосторожности, включая оставление дома, увеличение потребления воды и ограничение физической активности.