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Ужас в Польше: состоящие в инцесте отец и дочь спрятали тела младенцев в подвале
18.09.2023 12:46 Алина Груднева

Ужас в Польше: состоящие в инцесте отец и дочь спрятали тела младенцев в подвале

В польской деревне Черник отцу и дочери грозит пожизненное за убийство младенцев и инцест.

По данным британской газеты The Daily Mail, разлагающиеся тела трех малышей нашли в подвале их дома.

Прокуроры ждут вскрытия, чтобы определить, как умерли младенцы. Полиция продолжает обыскивать дом, чтобы выяснить, не спрятаны ли в доме еще чьи-нибудь тела. 54-летний Петр Герасик и его 20-летняя дочь Паулина были арестованы после жуткой находки. По словам следователей, они завернули тела младенцев в полиэтиленовые пакеты и спрятали их в доме. Первые два тела были найдены 15 сентября, еще одно на поздней стадии разложения обнаружили на следующий день

"Женщине предъявлены обвинения в двух убийствах и в кровосмесительных отношениях с отцом. Мужчине предъявлено обвинение по трем пунктам в убийстве, в инцесте с 20-летней дочерью и в кровосмесительных отношениях с другой дочерью", - сказали в прокуратаре Гданьска.

По версии следствия, двое убитых младенцев - общие дети обвиняемых, которые вступили в интимную связь по общему согласию. Третий ребенок родился от еще одной дочери поляка, которую он изнасиловал. Петер один воспитывал детей после смерти его жены.
 

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