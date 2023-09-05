



Ужас в детдоме в ФРГ: девочку убили после изнасилования

В немецком приюте для детей в Баварии нашли убитой десятилетнюю девочку, которую до этого изнасиловал грабитель.



По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 11-летний мальчик, живший в этом же учреждении.



Как выяснилось позже, 25-летний немец, которого опознали как Дэниела Т. работал сборщиком мусора. Он проник в детский дом через открытое окно ванной посреди ночи, когда наткнулся на 11-летнего мальчика и 10-летнюю девочку.



Полиция подозревает, что грабитель изнасиловал жертву перед тем, как покинуть учреждение. В ту же ночь 11-летний мальчик, который был соседом жертвы по комнате, поссорился с ней и убил девочку.



"Что касается убийства девочки, следователи и прокуратура предполагают, что 11-летний мальчик убил ее без участия 25-летнего", - заявил представитель прокуратуры Маттиас Герс.