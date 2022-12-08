



Увезли в багажнике: двое израильтян спасли раненого верблюда

Двое израильтян помогли группе бедуинов и спасли верблюда.



Хагай Таль и его друг Шахар отправились в тур на джипах, который должен был пройти из Кфар-Ханокдима близ Арада в Мецукей-Драгот. По пути они обнаружили группу бедуинов, расстеливших одеяло для раненого верблюда, сообщает Jerusalem Post.



"Мы видели восемь бедуинов с одеялами, пытающихся сдвинуть верблюда. Мы помогли им донести его, а потом они спросили, не поможем ли мы перевезти его на нашей машине", - заявил Таль.



Израильтяне согласились помочь. После этого Таль и его товарищ начали освобождать место для верблюда в багажнике машины.



"Мне пришлось вынести сиденья и другое оборудование, чтобы освободить место, но другого пути не было, нам пришлось его эвакуировать", - сказал Таль.



По словам Таля, после загрузки верблюда в багажник произошло еще одно невероятное: в машину сели еще восемь бедуинов. Чтобы сопровождать верблюда, они висели по обеим сторонам машины.



После того, как верблюда эвакуировали, бедуины пригласили двух израильтян стать их гостями и пообедать.



"Надеюсь, верблюд упокоился. Мне сказали, что если верблюд сломает ногу, ему конец, но это была всего лишь царапина, так что он будет жить", - сказал Таль.

