Увезли в багажнике: двое израильтян спасли раненого верблюда
Двое израильтян помогли группе бедуинов и спасли верблюда.
Хагай Таль и его друг Шахар отправились в тур на джипах, который должен был пройти из Кфар-Ханокдима близ Арада в Мецукей-Драгот. По пути они обнаружили группу бедуинов, расстеливших одеяло для раненого верблюда, сообщает Jerusalem Post.
"Мы видели восемь бедуинов с одеялами, пытающихся сдвинуть верблюда. Мы помогли им донести его, а потом они спросили, не поможем ли мы перевезти его на нашей машине", - заявил Таль.
Израильтяне согласились помочь. После этого Таль и его товарищ начали освобождать место для верблюда в багажнике машины.
"Мне пришлось вынести сиденья и другое оборудование, чтобы освободить место, но другого пути не было, нам пришлось его эвакуировать", - сказал Таль.
По словам Таля, после загрузки верблюда в багажник произошло еще одно невероятное: в машину сели еще восемь бедуинов. Чтобы сопровождать верблюда, они висели по обеим сторонам машины.
После того, как верблюда эвакуировали, бедуины пригласили двух израильтян стать их гостями и пообедать.
"Надеюсь, верблюд упокоился. Мне сказали, что если верблюд сломает ногу, ему конец, но это была всего лишь царапина, так что он будет жить", - сказал Таль.