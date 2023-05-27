Установлена причина пожара на границе с Газой
Пожар на открытой местности в приграничном с Газой районе был вызван костром, которые приехавшие поиграть в страйкбол туристы разожгли, чтобы сделать барбекю.
Об этом свидетельствуют результаты расследования пожарно-спасательной службы.
Уточняется, что на открытой местности отдыхали около 100 человек. Группа разожгла костер в травянистой и лесистой местности для барбекю в двух местах.
"Это происшествие могло закончиться ужасной катастрофой. К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.