



Установлена причина пожара на границе с Газой

Пожар на открытой местности в приграничном с Газой районе был вызван костром, которые приехавшие поиграть в страйкбол туристы разожгли, чтобы сделать барбекю.



Об этом свидетельствуют результаты расследования пожарно-спасательной службы.



Уточняется, что на открытой местности отдыхали около 100 человек. Группа разожгла костер в травянистой и лесистой местности для барбекю в двух местах.



"Это происшествие могло закончиться ужасной катастрофой. К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.





