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Установлена причина пожара на границе с Газой
27.05.2023 16:59 Алина Груднева

Установлена причина пожара на границе с Газой

Пожар на открытой местности в приграничном с Газой районе был вызван костром, которые приехавшие поиграть в страйкбол туристы разожгли, чтобы сделать барбекю.

Об этом свидетельствуют результаты расследования пожарно-спасательной службы.

Уточняется, что на открытой местности отдыхали около 100 человек. Группа разожгла костер в травянистой и лесистой местности для барбекю в двух местах.

"Это происшествие могло закончиться ужасной катастрофой. К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.


 

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