Ураган "Даниэль" в Греции: погибли более 200 тысяч животных – видео
В Греции в результате шторма "Даниэль", который бушевал в центральной части страны на прошлой неделе, погибли более 200 тысяч животных, сообщает новостной сайт Ekathimerini.
По словам министра развития сельского хозяйства и продовольствия Греции Лефтериса Авгенакиса, соответствующие данные привела греческая организация сельскохозяйственного страхования.
Он добавил, что "решение вопросов, касающихся общественного здоровья, является ответственностью каждого из нас", и призвал людей принимать меры, чтобы попытаться избежать рисков для здоровья людей, вызванных трупами животных. Напомним, центральные районы Греции на прошлой неделе пострадали от катастрофического наводнения, вызванного ураганом "Даниэль", количество подтвержденных смертей достигло 15.