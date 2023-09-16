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Ураган "Даниэль" в Греции: погибли более 200 тысяч животных – видео
16.09.2023 09:37 Евгения Маркова

Ураган "Даниэль" в Греции: погибли более 200 тысяч животных – видео

В Греции в результате шторма "Даниэль", который бушевал в центральной части страны на прошлой неделе, погибли более 200 тысяч животных, сообщает новостной сайт Ekathimerini.

По словам министра развития сельского хозяйства и продовольствия Греции Лефтериса Авгенакиса, соответствующие данные привела греческая организация сельскохозяйственного страхования.

Министр отметил, что власти располагают информацией о гибели 61 786 овец и коз, 19 355 свиней, 5 306 коров и 123 810 голов птицы. Авгенакис сказал, что сейчас подъезды к комплексам животноводства затруднены, что делает проблематичной утилизацию погибших животных.

Он добавил, что "решение вопросов, касающихся общественного здоровья, является ответственностью каждого из нас", и призвал людей принимать меры, чтобы попытаться избежать рисков для здоровья людей, вызванных трупами животных.
Напомним, центральные районы Греции на прошлой неделе пострадали от катастрофического наводнения, вызванного ураганом "Даниэль", количество подтвержденных смертей достигло 15.
 

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