



Ураган "Даниэль" в Греции: погибли более 200 тысяч животных – видео

В Греции в результате шторма "Даниэль", который бушевал в центральной части страны на прошлой неделе, погибли более 200 тысяч животных, сообщает новостной сайт Ekathimerini.



По словам министра развития сельского хозяйства и продовольствия Греции Лефтериса Авгенакиса, соответствующие данные привела греческая организация сельскохозяйственного страхования.

A flock of sheep drowned by the floods that hit Rizouni, in #Karditsa , #Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/4P4rrfvKiF — Peacemaker (@peacemaket71) September 9, 2023

Heartbreaking video coming from Palamas Kardista in #Greece this morning. One resident says.....



"Since 4 o'clock in the morning, the village bells have not rung, 112 has not been called. People have been overwhelmed in their homes. Right now I'm calling for help from the other… pic.twitter.com/Sc1bbXXIAA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 7, 2023