



Нет еды, интернета, электричества. Израильтяне блокированы в Греции из-за шторма



Шторм "Даниэль" достиг восточной Греции - районов Волос и Пелион, и уже привел к тяжелым последствиям: один человек погиб в результате падения на него стены, затоплены дома, перекрыты дороги, отключено электричество.



"Это самая экстремальная погода с точки зрения количества осадков за 24 часа за все время ведения учета в стране", - заявил министр по вопросам климатических кризисов и гражданской обороны Василис Кикилиас, призвав людей оставаться в помещениях.



Major flooding Greece and South East Bulgaria now.

Skiathos harbor 👇🏻 Greece

September 05/23

🎥 Weather news Greece pic.twitter.com/OJtNjVAVzk — Catasach (@catasach369) September 5, 2023

Лиор Содри, синоптик компании Metao-Tech, комментируя порталу mako этот шторм, отметил, что он официально знаменует приход осени. По его словам, подобные дожди чаще всего наблюдаются в октябре, и в этот период они бывают крайне редко. "Эта гроза опережает свой период на месяц. Это необычно", - сказал синоптик. "Речь идет о большом количестве осадков за короткий промежуток времени, и есть опасения, что в популярных для израильских туристов районах могут возникнуть наводнения".В группе путешественников по Северной Греции на Facebook довольно много израильтян сообщили, что они сидят в своих отелях и редко выходят на улицу. "У меня нет электричества, нет воды, нет еды и нет выхода, потому что близлежащие дороги обрушились. Есть ли у кого-нибудь идеи?" пишет израильский путешественник, находившийся в районе Пелиона.Другие путешественники, находящиеся в районе Пелиона, писали: "Мы блокированы в гостинице в Западном Пелионе в деревне Портария, проблема в том, что там нет еды". "Даже мы в Западном Пелионе не выходим из гостиницы. Интернет работает с перебоями, и, к счастью, в это время у нас есть электричество. В нашей маленькой гостинице мы организовали что-то легкое на ужин".Израильский турист в районе Цумарки добавил: "Главная проблема - это камни, которые сносит с гор. Буквально чуть ли не через каждые 100 метров камни и даже скалы на дороге. Все очень напрягает".