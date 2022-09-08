



Унесло течением: израильтянин спасен после 12 часов в море

В среду утром в северном городе Кирьят-Ят был спасен 75-летний израильтянин, который провел в море более двенадцати часов.



Как сообщает Ynet, Михаэль Иоффе отправился купаться на пляж Амигос в Кирьят-Яме во вторник в 19:00. Однако, его унесло течением, и он не смог вернуться на берег.



Тревогу подняла его супруга, позвонившая сыну в 23:30, чтобы сообщить, что Михаэль не вернулся домой с обычного заплыва.



Сын Лев поехал на пляж, где нашел вещи отца. Он позвонил в полицию и сообщил об исчезновении.



"Полиция прибыла немедленно с машиной скорой помощи. Офицеры начали масштабные поиски, а затем вызвали и морскую полицию. Искали всю ночь. Я присоединился к поискам в районе бухты, но мы его не нашли. Мы представляли себе худшее", - рассказывает сын.



Утром, около 7 часов, Льву позвонили и сообщили, что нашли его отца. Мужчина был в Хайфском заливе, примерно в километре от пляжа.



Михаэль Иоффе рассказал, что сохранял хладнокровие и не боялся утонуть. Парамедики осмотрели мужчину, который был в полном сознании, и определили, что он находится в хорошем физическом состоянии и не нуждается в какой-либо медицинской помощи.