Умерла знаменитая супермодель Татьяна Патиц
В возрасте 56 лет скончалась супермодель Татьяна Патиц. У нее остался сын Иона. Об этом пишет Vogue.
Представитель семьи заявил, что причиной смерти стал метастатический рак молочной железы. Другие подробности пока не раскрывают.
Татьяна родилась в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца, а затем переехала со своей семьей в Швецию, когда была совсем маленькой. В 17 лет она приняла участие в конкурсе моделей в Стокгольме, где заняла третье место и получила возможность отправиться в Париж и подписать контракт.
В январе 1990 года модель снялась в объективе фотографа Питера Линберга для обложки британского Vogue. Она предстала на кадрах вместе с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой и Клаудией Шиффер.
Также Татьяна Патиц принимала участие в съемках и показах всемирно известных брендов Chanel, Calvin Klein, Versace и многих других.
Красивое #фото #Наоми #Кэмпбелл, #Линда #Евангелиста, #Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и #Синди #Кроуфорд 1990 #год pic.twitter.com/7w0Vh83oCo— Елена (@lalak_elena) March 11, 2016