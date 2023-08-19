



Умерла знаменитая супермодель Татьяна Патиц

В возрасте 56 лет скончалась супермодель Татьяна Патиц. У нее остался сын Иона. Об этом пишет Vogue.



Представитель семьи заявил, что причиной смерти стал метастатический рак молочной железы. Другие подробности пока не раскрывают.



Татьяна родилась в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца, а затем переехала со своей семьей в Швецию, когда была совсем маленькой. В 17 лет она приняла участие в конкурсе моделей в Стокгольме, где заняла третье место и получила возможность отправиться в Париж и подписать контракт.



В январе 1990 года модель снялась в объективе фотографа Питера Линберга для обложки британского Vogue. Она предстала на кадрах вместе с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой и Клаудией Шиффер.



Также Татьяна Патиц принимала участие в съемках и показах всемирно известных брендов Chanel, Calvin Klein, Versace и многих других.