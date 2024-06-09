



Украина впервые нанесла удар по РФ боевым самолетом, – СМИ

Украина впервые ударила по территории РФ при помощи военного самолета.



Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.



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Уточняется, что удар был нанесен по Белгородской области. По предварительным данным, попадание пришлось по складу боеприпасов. По данным издания, не ясно, какой тип боеприпаса использовался для атаки.



"Миссия ВВС Украины нанесла удар по российскому командному узлу в Белгороде. Хотя оценка ущерба все еще проводится, подтверждено, что речь идет о прямом попадании", - сказал источник.