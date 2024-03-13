



Украина атаковала сразу три нефтеперерабатывающих завода в России

Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник

В среду ночью, 13 марта, Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода. Об этом сообщил источник РБК-Украина.



НПЗ были атакованы не только в Рязани, но и в Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской область. По словам источника, эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые начала Служба безопасности Украины.



"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", - сообщил источник.



Судя по видео в сети, последствия атаки были довольно существенными. К тому же атакованные сегодня НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в РФ.



Кроме того, по информации источника, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.