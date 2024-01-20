



Угрожали кораблям: США нанесли новый удар по хуситам

В субботу, 20 января, США нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене.



По данным Центрального командования, целью были противокорабельные ракеты поддерживаемой Ираном группировки, которые были готовы к использованию в Аденском заливе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Войска США определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе, и впоследствии нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны", — сказано в заявлении.

