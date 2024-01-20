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Угрожали кораблям: США нанесли новый удар по хуситам
20.01.2024 19:44 Алина Груднева

Угрожали кораблям: США нанесли новый удар по хуситам

В субботу, 20 января, США нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене.

По данным Центрального командования, целью были противокорабельные ракеты поддерживаемой Ираном группировки, которые были готовы к использованию в Аденском заливе.

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"Войска США определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе, и впоследствии нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны", — сказано в заявлении.
 

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