



Удары по российским НПЗ значительно сказались на мощностях

Дроны, запуск которых приписывается Украине, сумели вывести из строя мощности российских нгефтеперерабатыващих заводов объемом от 600 до 900 тысяч баррелей.



По данным Bloomberg, это составляет до 15% ежедневной нефтепереработки.



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По словам гендиректора Gunvor Торбьорна Торнквиста, из строя ведено около 600 тысяч баррелей. Такие атаки привели к тому, что на дизельное топливо растут цены четвертую сессию подряд.



"Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что это, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей", - подчеркнул Торнквист.



Согласно оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потерял около 900 тысяч баррелей в день.