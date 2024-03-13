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Удар по авиазаводу в Таганроге: поврежден очередной А-50
13.03.2024 14:22 Алина Груднева

Удар по авиазаводу в Таганроге: поврежден очередной А-50

В результате удара беспилотника 9 марта по авиазаводу в Таганроге был поврежден очередной самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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По его словам, есть информация, что поврежден как минимум один такой российский самолет.

Недавно украинцы сбили А-50 над Азовским морем. По данным разведки, то была новая модернизированная версия.

В ГУР не исключили, что россияне захотят расконсервировать старые самолеты из-за массовой потери авиации.

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