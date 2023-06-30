



Убийство юноши под Парижем: протестующие разгромили 25 полицейских комиссариатов

Беспорядки произошли в ходе акции памяти о юноше, застреленном полицейским под Парижем, разгромлены 25 полицейских комиссариатов



Как сообщал Mignews, президент Франции Эммануэль Макрон созвал правительство на кризисное заседание в пятницу, 30 июня, после массовых беспорядков в знак протеста против смерти подростка.



В четверг, 29 июня, около 6,2 тыс. человек приняли участие в "белом марше" в парижском пригороде Нантере в память о 17-летнем юноше, пытавшемся скрыться на автомобиле от полицейских и убитом выстрелом одного из них.



Акция памяти сопровождалась стычками с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, в частности, перед зданием префектуры департамента О-де-Сен.



Параллельно маршу в ряде мест в Нантере были совершены поджоги ряда офисов и автомобилей, передает Le Figaro.



Председатель регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила, что префект полиции распорядился о прекращении с 21:00 местного времени движения автобусов и трамваев в Парижском регионе "для обеспечения защиты (транспортных) сотрудников и пассажиров".



Известно, что 38-летний полицейский, застреливший в минувший вторник подростка, был помещен в предварительное заключение, объявила прокуратура Нантера. Он был допрошен в связи с подозрением об умышленном убийстве. По заявлению прокурора Нантера, "законные условия применения оружия не были соблюдены".



Наиболее ожесточенные столкновения стражей порядка с погромщиками прошли в ночь на четверг, 29 июня, в Париже и его пригороде Нантере. От огромного количества сгоревшего общественного транспорта и автомобилей ощутимо ухудшилось качество воздуха в регионе. Вместе с темMignews, протесты против действий полиции, переходившие во вспышки насилия, отмечены в разных местах Франции. Разгромлены 25 полицейских комиссариатов.



В борьбе с беспорядками были задействованы 40 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 5 тыс. - в Париже.



По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе автомобиль, за рулем которого был юноша. Они решили проверить его на красном сигнале светофора, но тот проскочил на красный свет. Гонка продолжилась по нескольким улицам Нантера с нарушениями водителем правил дорожного движения, подвергавшими опасности жизни пешеходов. Чтобы остановить нарушителя, один из полицейских применил оружие.