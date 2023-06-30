



Беспорядки во Франции: Новое кризисное совещание правительства, 667 задержанных

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал правительство на второе за два дня кризисное заседание в пятницу 30 июня после массовых беспорядков этой ночью в знак протеста против смерти подростка, которого во время дорожной проверки застрелила полиция. Об этом сообщает BFM-TV.



Макрон встретится со своим кабинетом в 13:00 по местному времени в Париже, прервав свой визит на саммит Европейского Союза в Брюсселе, сообщили в его офисе. Президент пока исключает возможность введения чрезвычайного положения в стране.



По меньшей мере 667 человек были арестованы по всей Франции в течение ночи, сообщил в пятницу министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter. В нескольких городах произошли столкновения с полицией, были подожжены магазины и банки, перевернуты автобусы.



В ночь на четверг было развернуто 40 тысяч полицейских, чтобы подавить третью ночь беспорядков. Но насилие вспыхнуло в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле, а также в некоторых районах Парижа, в том числе в рабочем пригороде Нантер, где во вторник был застрелен 17-летний подросток.



Во время инцидента мотопатруль остановил для проверки авто с тремя людьми. Полицейский держал свое оружие на уровне двери водителя. Парень резко нажал на газ и попытался убежать, в этот момент в него выстрелили с близкого расстояния.